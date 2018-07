Corinthians leva quatro gols em dois jogos e liga sinal de alerta

Ponto forte do time, a defesa do Corinthians sofreu quatro gols nas duas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro (Goiás e Grêmio) . Há algo em comum nesses dois jogos. Em uma semana, houve mudanças significativas no setor.

Na zaga, Anderson Martins ocupou o lugar de Cleber, negociado com o Hamburgo, da Alemanha. Anderson Martins, que estava no futebol do Catar, ainda não se acertou com o zagueiro titular Gil.

Além disso, outra peça que tinha papel importante na marcação, o meia Petros, saiu do time titular. Por causa da suspensão pelo empurrão no juiz Raphael Claus, ele ficou de fora desses dois jogos, apesar de o clube ter obtido efeito suspensivo. Ele está apto para jogar até a realização de um novo julgamento.

Contra o Goiás, o ataque marcou cinco gols e o Corinthians venceu o jogo (5 a 2) apesar das falhas da defesa. Já diante do Grêmio o cenário foi diferente. O time de Mano Menezes levou dois gols de Barcos em três minutos e não conseguiu virar o placar (derrota por 2 a 1).

Nesta semana, Mano Menezes não terá tanto tempo para treinar o time. O Corinthians, que se reapresenta nesta segunda-feira à tarde, viaja nesta terça para Cuiabá, onde encara o Bragantino pela Copa do Brasil na Arena Pantanal. E domingo, o time recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.