Corinthians leva susto, mas goleia em casa; cariocas vencem

No terceiro jogo do Campeonato Paulista em cinco dias, o Corinthians conseguiu mais uma grande vitória. Sem deixar o cansaço atrapalhar o desempenho dos jogadores dentro de campo, a equipe de Tite tratou de abrir um placar elástico ainda no primeiro tempo. Sem a mesma intensidade, a equipe acabou sofrendo gols, mas manteve a vitória por 5 a 3.

No Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense conseguiram importantes vitórias e deram mais um passo em busca da classificação. Enquanto o clube cruzmaltino ultrapassou o Madureira após a vitória no último segundo sobre o Boavista, o tricolor diminuiu a diferença para os quatro primeiros colocados ao vencer a Cabofriense. Confira os gols.

Corinthians 5 x 3 Penapolense

Boavista 1 x 2 Vasco

Fluminense 3 x 0 Cabofriense