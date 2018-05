Corinthians leva virada do Inter e chega à 2ª derrota sob o comando de Loss

Dois jogos e duas derrotas. Este é o desempenho de Osmar Loss no comando do Corinthians. Neste domingo à tarde, no Beira-Rio, diante do Internacional, o time levou a virada por 2 a 1, em um jogo que teve a cara da época de Fábio Carille. Mas sem a mesma consistência defensiva.

+ TEMPO REAL - Internacional 2 x 1 Corinthians

+ TABELA - Classificação do Campeonato Brasileiro

O Corinthians chegou a estar à frente no placar, sofreu a pressão do adversário e parecia que poderia suportar como em outros jogos. Mas algumas falhas no setor defensivo, principalmente do lateral Mantuan, foram decisivas para propiciar o triunfo gaúcho.

“Marcamos o gol muito cedo e o Inter passou a ter a muito a bola. É um resultado que serve de aprendizado para o resto do campeonato", disse o zagueiro Balbuena, que defendeu Mantuan. “Ontem (sábado), o goleiro do Liverpool cometeu uma falha na final da Champions League. Isso acontece.”

O Inter começou melhor, pressionando, mas o Corinthians obteve a vantagem logo aos 4 minutos, fruto de 1min24 de troca de bola (28 passes) até o gol de Mateus Vital.

+ Torcedor do Inter morre durante partida contra o Corinthians

+ Osmar Loss culpa maratona de jogos para justificar derrota do Corinthians

O time gaúcho, desfalcado do talento e liderança do meia D'Alessandro, seguiu melhor, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols. Leandro Damião até levou perigo nas bolas altas, mas brigou sozinho contra Balbuena e Henrique. Com isso, Rodrigo Dourado, Edenílson e Pottker tentaram surpreender de longa distância, mas não tiveram sucesso diante de Walter.

O Corinthians parecia que iria repetir mais uma vez o esquema que tantas vezes deu certo com Carile na conquista dos dois Paulistas e do Brasileiro do ano passado. Mas o enredo seria diferente.

O Inter veio entusiasmado para o segundo tempo. Com seis minutos, Walter já havia feito duas defesas importantes. A iniciativa maior no ataque permitiu espaços no meio campo, mas Jadson não aproveitou para armar contra-ataques para o Corinthians, que seguiu sem incomodar o goleiro Danilo Fernandes.

O resultado ficou justo aos 18 minutos, quando Leandro Damião aproveitou a primeira falha da zaga corintiana para empatar o jogo.

Com o gol sofrido, o Corinthians deu sinais de vida e até conseguiu a segunda finalização, com um chute de longe de Jadson, que passou perto. Mas o melhor momento veio de novo com Mateus Vital, mas Danilo Fernandes fez boa defesa.

O Inter merecia melhor sorte principalmente pelos últimos 15 minutos. Walter foi obrigado a fazer duas belas defesas, uma cara a cara, e Leandro Damião ameaçou até com uma bicicleta. O gol da justa vitória colorada só veio aos 46, com Rossi, após falha de Mantuan, que deixou o gramado chorando, apoiado pelo técnico Loss e pelos companheiros.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 1 CORINTHIANS

Gols: Mateus Vital aos 4 minutos do primeiro tempo. Leandro Damião aos 18 e Rossi aos 46 do segundo tempo.

Internacional: Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Klaus e Iago (Nico López); Rodrigo Dourado, Edenílson, Lucca (Juan Alano) e Patric; William Pottker (Rossi) e Leandro Damião. Técnico: Odair Hellmann.

Corinthians: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Paulo Roberto, Maycon, Jadson (Marquinhos Gabriel) e Mateus Vital (Pedrinho); Romero (Júnior Dutra) e Roger. Técnico: Osmar Loss.

Juiz: Péricles Bassols (PE).

Cartão amarelo: Iago, Edenílson, Leandro Damião, Maycon.

Público: 27.650 pagantes.

Renda: R$ 795.765,00.

Local: Beira-Rio.