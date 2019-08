Corinthians libera Henrique para acertar com time dos Emirados Árabes

O Corinthians liberou o zagueiro Henrique para acertar sua transferência ao Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes. O jogador viaja nesta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato por duas temporadas.

Henrique tinha contrato com o clube paulista até o final do ano. O Corinthians receberá 1,2 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) pela negociação. O acordo vinha sendo costurado desde a semana passada. Após a partida contra o Goiás, o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, confirmou a procura, mas disse ter sido, na ocasião, apenas uma sondagem.

O empate sem gols com o Internacional no domingo foi o último jogo em que Henrique foi relacionado pelo Corinthians. O zagueiro perdeu espaço após a contratação de Gil e foi para a reserva. Contratado no início do ano passado junto ao Fluminense, ele deixa o Corinthians após 98 jogos, cinco gols e dois títulos paulistas (2018 e 2019).

A diretoria não pretende contratar um substituto. O clube recentemente teve o retorno de Léo Santos, que estava emprestado ao Fluminense e teve o contrato rescindido após sofrer grave lesão no joelho. Léo Santos está em fase final de tratamento e pode voltar ao time nas próximas semanas.

Além dele, o Corinthians conta com os titulares Gil e Manoel, além do uruguaio Bruno Méndez, que nas últimas semanas esteve com a seleção uruguaia na disputa dos Jogos pan-americanos. A comissão técnica também subiu recentemente o zagueiro João Victor, do sub-20.