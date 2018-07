Corinthians libera mais dois jogadores para o Bragantino

Os dois novos reforços já foram comandados por Osmar Loss no período em que ele dirigiu o time de juniores do Corinthians, incluindo as edições de 2014 e de 2015 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eles chegaram a atuar juntos.

Das contratações, o mais famoso é Gustavo Tocantins, que chegou a ser promovido aos profissionais do Corinthians por Mano Menezes, no ano passado e disputou quatro partidas do último Campeonato Brasileiro.

Já Bryan Riascos é colombiano e chegou às categorias de base do Parque São Jorge por indicação do ex-volante Freddy Rincón. Sem espaço no clube, ele foi emprestado duas vezes ao Flamengo de Guarulhos e no ano passado disputou a Segunda Divisão do Campeonato Português pelo Trofense.

O técnico Osmar Loss já indicou novos nomes. Entre eles estão o volante Marciel, os meias Vítor Júnior e Matheus Cassini e o zagueiro Rodrigo Sam. Estes, porém, só serão liberados após a aprovação de Tite.