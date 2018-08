Corinthians libera Marquinhos Gabriel por empréstimo para o Al-Nasr

O meia Marquinhos Gabriel foi liberado pelo Corinthians para viajar e fazer exames médicos no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Caso seja aprovado, ele ficará no clube de Dubai por um ano, por empréstimo, com um valor fixado em US$ 4 milhões (cerca de R$ 17 milhões).

O jogador chegou ao clube paulista em 2016, vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Na ocasião, o Corinthians pagou US$ 3 milhões (R$ 11 milhões), mas na época o real estava mais valorizado em relação ao dólar. O contrato do atleta com o Corinthians vai até 31 de julho de 2020.

Desde que chegou ao clube, ele teve alguns poucos bons momentos, mas não chegou a se firmar nas equipes, mesmo com as mudanças de treinadores. Essa irregularidade acabou pesando para o Corinthians decidir aceitar a proposta do time árabe. Apesar de não ter valor envolvido no empréstimo, o Corinthians deixará de pagar os salários do meia pelo período.

Por causa da negociação, Marquinhos Gabriel nem foi ao campo para treinar com seus companheiros. Ficou fazendo atividade na academia e vai deixar o clube tendo disputado 102 partidas, com 13 gols marcados. Entre suas conquistas estão o bicampeonato paulista (2017 e 28) e o Brasileirão do ano passado.