Corinthians é líder do Brasileirão como time que menos finaliza: em média, são 3 chutes por jogo

A vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último domingo, que manteve a equipe na liderança do Brasileirão, também ajuda a contar os pontos fortes e fracos da equipe na competição. A equipe do técnico Vítor Pereira conseguiu o triunfo apesar das duas finalizações na partida, mas foi eficiente em tomar a bola do adversário no campo de ataque.

O primeiro colocado do Campeonato Brasileiro é o lanterna em finalizações, segundo o Footstats. Foram 36 finalizações, sendo apenas 16 certas nos cinco jogos até aqui. Uma média de três por partida. A dificuldade em chegar ao gol adversário propondo o jogo foi compensada por uma qualidade do time: as roubadas de bola.

O Corinthians é o segundo que mais desarmou no Brasileirão (86), atrás do Flamengo, líder no quesito, e abriu o placar pressionando a saída de bola do Bragantino. Willian interceptou a bola, rolou para Du Queiroz que, imediatamente, passou para Renato Augusto chutar quase caído para o fundo do gol.

"Essa sequência de jogos não nos permite jogar sempre com qualidade. Na liga inglesa, há uma semana cheia de partidas e outra não. Aqui é um calendário que não defende o bom futebol, nem os jogadores. É natural que haja oscilações. Quando não dá na qualidade, dá na raça. Hoje fomos pragmáticos".

Se criar muitas oportunidades de gol pode ser um fator a ser melhorado, a evolução defensiva nos últimos jogos é notável. Desde a derrota para o Palmeiras por 3 a 0, também pelo Brasileirão, o Corinthians tem um desempenho elogiável quando está sem a bola. Em quatro jogos, contando todas as competições, não sofreu gols. Com pouco tempo de descanso, o Corinthians volta a campo já nesta quarta-feira, às 21h30, contra a Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida de ida terminou em 1 a 1.