Corinthians luta contra o excesso de empates no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Com 22 pontos, o Corinthians está próximo do G4 na tabela de classificação do Campeonato Paulista. Mas os mesmos 22 pontos, por um outro olhar, significam uma campanha mediana, no limite do oitavo colocado, último lugar que dá vaga à próxima fase. É um reflexo do excesso de empates - sete em 13 rodadas. Melhorar esse quadro é a missão do time de Tite, a partir de jogo deste domingo contra o Guarani, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Um início de temporada com time reserva, a disputa da Copa Libertadores, contusões... Esses são alguns dos motivos, segundo Tite, que explicam o aproveitamento ruim. "Perdemos um jogo em casa (para a Ponte Preta) e se tivéssemos vencido a situação seria diferente. É o preço que se paga, mas tenho consciência do desempenho que o time vem tendo. E claro que vamos buscar, no mínimo, o G4", disse o treinador.

Está bem claro que a prioridade do Corinthians é a Libertadores e não o Paulistão. Mas Tite adota a filosofia de que uma "competição está ligada na outra". Por isso, quer ver a equipe deslanchar nesta reta final da primeira fase do Estadual. "Sei que são muitos empates, mas a gente procura vencer e eu quero vencer".

Até o próximo jogo pela Libertadores, em 3 de abril, diante do Millonarios, na Colômbia, o time fará três jogos pelo Paulistão: neste domingo, na próxima quarta contra o Penapolense e no domingo que vem contra o São Paulo.

Tite tem poupado alguns titulares, outros se machucaram no percurso e, por isso, ele não consegue repetir as escalações. Neste domingo, por exemplo, voltam o goleiro Cássio e o zagueiro Paulo André. Mas estão fora de combate o também zagueiro Chicão (poupado), o volante Paulinho (machucado) e o atacante Alexandre Pato, que faz fortalecimento muscular. O lateral-esquerdo Fábio Santos cumprirá suspensão.

O setor do time mais que sofreu modificações foi a defesa. Com jogadores novos como o zagueiro Gil e a contusão de Cássio no ombro, o time passou a sofrer mais gols - foram 12 só no Estadual. "Começamos o ano com três grupos de jogadores por causa do Mundial. Com as mudanças constantes de jogadores alguns movimentos se perdem, a mobilidade e o ajuste fino também", afirmou Tite, que tenta corrigir as falhas que têm resultado em jogadas de bola aérea.

Com ou sem Alexandre Pato, o Corinthians abandonou a utilização de três atacantes quando Danilo e Renato Augusto estão à disposição, como é o caso deste domingo. "Minha adaptação foi mais rápido do que eu pensava, mas trabalhei muito para isso", disse Renato Augusto, que joga pelo lado direito do campo, embora às vezes se reveze com Danilo. "É difícil dizer que temos um time montado, mas já tem uma cara. Fizemos ótimas partidas, deixamos a desejar em algumas, mas acho que estamos indo pelo caminho certo", afirmou.

Tite mantém o peruano Guerrero na frente ao lado de um outro atacante mais rápido. Emerson, que foi relegado à reserva com a chegada de Alexandre Pato, será o parceiro do peruano contra o Guarani, que luta desesperadamente para escapar do rebaixamento.