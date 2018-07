Corinthians luta para encerrar jejum contra Portuguesa

O técnico tentou de tudo. Mudou a equipe, sacou Alexandre Pato, voltou a jogar com um pivô e apostou em dois meias. O melhor que ele obteve foi empatar por 0 a 0 com o líder Cruzeiro e com o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. "Pegamos o Cruzeiro e o Grêmio, que só se defendeu. Nós criamos, pouco mas criamos, o problema é que nosso grau de precisão está baixo. Falei isso para os atletas. Precisamos de um de mais concentração".

A estratégia de jogo, porém, não vai mudar. Tite vai manter Guerrero no time titular, usando o peruano como pivô, para liberar as subidas de Emerson pelo lado esquerdo e a de Edenílson pela direita. Foi assim que o Corinthians criou boas chances contra o Grêmio no primeiro tempo, quando foi melhor que os gaúchos.

A Portuguesa, espera Tite, não vai jogar tão na defensiva como fez o Grêmio, algo que incomodou muito Guerrero - o peruano deixou o jogo reclamando que a "bola não chegava". Edenílson vai continuar na lateral direita porque Alessandro, embora esteja recuperado de contusão, vai ficar no banco de reservas. Isso obriga Tite a manter Maldonado no meio de campo, o que torna o time mais defensivo.

E Tite deve insistir com Guerrero e Emerson, deixando Alexandre Pato no banco de reservas. Assim o time sentirá menos quando Pato for para a seleção, perdendo três jogos pelo Brasileirão - Guerrero deve ser liberado pela seleção peruana.

Um fator que preocupa - e muito - o treinador é o calor em Campo Grande e o horário da partida, que será disputada às 15 horas (horário local). "É afirmativo que a velocidade do jogo baixa, tô lembrando de Itália e Espanha (Copa das Confederações), os caras sentindo, o calor tira essa velocidade, a intensidade fica menor".

O jogo será disputado em Campo Grande porque a Portuguesa vendeu o mando da partida para prefeitura da cidade do Mato Grosso do Sul. O estádio Morenão tem capacidade para receber 29 mil pessoas e deverá estar lotado.

ABAIXO DO ESPERADO - Tite admitiu que o time faz uma campanha muito abaixo do esperado no Brasileirão. Essa sequência de resultados ruins derrubou o time na tabela de classificação, acabou com as chances de título e pôs um dúvida até a participação na Copa Libertadores. A pressão aumentou e ela só diminuiu porque Tite arrancou esses dois últimos empates.

"É uma campanha abaixo do que todos esperávamos, nós, atletas, direção e torcida, todos nós. Está abaixo sim", disse. Se não ganhar da Portuguesa, o Corinthians vai completar um mês em vitórias. A última foi dia 1.º de setembro contra o Flamengo (4 a 0).