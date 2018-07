Corinthians luta pela redenção contra o Atlético-GO Os campeonatos por pontos corridos proporcionam a possibilidade de alguns tropeços. No começo da competição, sob a justificativa de que haverá tempo para recuperá-los mais a frente, no decorrer ou mais para o fim, na famosa "queima de gordura". No momento, o Corinthians esgotou todas as possibilidades de bobeiras no Campeonato Brasileiro. Depois de figurar sempre entre os dois melhores, o time amarga quatro jogos sem vitória, falhou em duas possibilidades e caiu para terceiro. Neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, busca a redenção diante do Atlético Goianiense, seu maior algoz na competição.