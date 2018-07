Corinthians mantém dívida e Novorizontino sugere empréstimo de Carlinhos

A dívida do Corinthians pela contratação do atacante Carlinhos continua e foi parar na Justiça. O presidente do time do interior, Genilson da Rocha Santos, se mostra disposto a conversar e tentar entrar em um acordo para receber os pouco mais de R$ 300 mil que o time alvinegro deve. O dirigente sugere o empréstimo de seu ex-jogador como uma forma de amenizar o valor.

"Está lá, com os advogados. Se o Corinthians quiser chamar para um acordo, vamos ouvir. Ele tem potencial e se o Corinthians quiser emprestar ele para nós, será muito bem vindo, pois é um excelente jogador e, pelo que tenho visto, o Fábio Carille (técnico do Corinthians) não deve contar com ele", disse Genilson, em entrevista exclusiva para o Estado.

Em 2014, o Corinthians acertou a compra de Carlinhos do Novorizontino por R$ 500 mil. O pagamento seria feito em uma parcela de R$ 100 mil e mais oito de R$ 50 mil. O time alvinegro pagou os R$ 100 mil e não quitou as parcelas. Ao ser acionado na Justiça, efetuou o pagamento de mais R$ 100 e não pagou mais.

No total, contando o valor devido e juros, o Corinthians teria que pagar R$ 336.418,90. O processo em que o Corinthians é réu tem como autores o pai do atacante, Carlos de Lima, o técnico José Antonio Domingos e duas empresas (Jr. Souza Esporte e Marketing e I-9 Sports Gestão, Consultoria e Intermediações de Negócios), todos donos dos direitos econômicos do atleta na época. A I-9 Sports Gestão era um investidor do clube, algo que deixou de ter validade em 2015, quando a Fifa proibiu a participação de empresas nos direitos dos jogadores.