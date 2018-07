Corinthians mantém principais titulares para o próximo ano

O Corinthians começará 2016 com a mesma base que terminará 2015. Mais do que buscar reforços, a prioridade da diretoria para a próxima temporada é manter os principais jogadores da equipe. Por isso, a pedido de Tite, já foram renovados os contratos de nove jogadores. Os próximos da lista serão o volante Ralf e o meia Renato Augusto, que devem acertar a ampliação dos seus vínculos na próxima semana.

"Apesar de todas as dificuldades que passamos, conseguimos chegar ao título", comemorou o presidente Roberto de Andrade ainda no gramado de São Januário após o empate por 1 a 1 que garantiu o sexto título brasileiro do Corinthians.

Este ano, o presidente assinou novos contratos com os zagueiro Felipe, Gil e Yago, os laterais Edílson e Guilherme Arana, os meias Jadson e Danilo e os atacantes Malcom e Luciano.

A negociação mais complicada é a de Ralf. As conversas se arrastam há mais de um mês, mas estão perto do final e a tendência é que o jogador continue no Parque São Jorge.

O primeiro entrave foi em relação ao tempo de contrato. A diretoria ofereceu mais um ano, mas Ralf exigia dois. Depois de muita negociação, o Corinthians aceitou ampliar o vínculo do volante até dezembro de 2017. Agora, a principal dificuldade está nos valores do salário e das luvas.

Ralf tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. O jogador já pode assinar com outro clube e deixar o alvinegro de graça em janeiro.

"Nos próximos dias vou conversar sobre meu futuro. Quero ficar e vai dar tudo certo", disse Ralf após o jogo com o Vasco.

Com Renato Augusto, as negociações estão em fase inicial. O empresário do meia é Carlos Leite, que também cuida de Cássio, Fagner e Gil e tem bom relacionamento com os diretores do Corinthians desde 2008.

Renato Augusto tem contrato até dezembro do próximo ano, mas o objetivo da diretoria é já acertar a renovação agora. O jogador está valorizado pela convocação para a seleção brasileira (foi titular e fez um gol contra o Peru) e pede aumento para continuar no Parque São Jorge.

Jadson também deve ser chamado pelo presidente Roberto de Andrade nos próximos dias para iniciar as conversas. Após recusar proposta do futebol chinês, o meia renovou o seu vínculo este ano até agosto de 2016. Seis meses antes, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube e, no segundo semestre, sair sem custos. Para não perder um dos principais jogadores do elenco, a diretoria espera assinar o novo contrato no início do próximo ano.

Reforços. Tite quer reforços pontuais para a Libertadores. Sua intenção é aumentar o poder de fogo do ataque. A diretoria também busca um reserva para Jadson e nomes para a defesa.

O dinheiro para a contratação de novos jogadores deve vir da venda da Alexandre Pato para o exterior. Previsões mais otimistas calculam que o clube poderá arrecadar até R$ 40 milhões se negociar o atacante, hoje emprestado ao São Paulo.