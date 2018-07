Corinthians marca amistoso com Uberaba em 6 de julho

O Corinthians confirmou nesta quarta-feira que vai disputar um amistoso contra o Uberaba, time que participará da terceira divisão do Campeonato Mineiro no segundo semestre. O confronto está marcado para o dia 6 de julho, no Estádio Municipal Engenheiro João Guido, na cidade de Uberaba, no interior mineiro.

O amistoso faz parte da preparação corintiana na intertemporada, que ocorre durante o recesso no futebol brasileiro por causa da disputa da Copa do Mundo. Atualmente, o grupo está em Extrema, também no interior mineiro, para um período de treinos - mesmo porque, o CT do Parque Ecológico estava sendo utilizado pela seleção do Irã.

Para o amistoso contra o Uberaba, o técnico Mano Menezes já poderá contar com o volante Elias e o atacante paraguaio Romero, dois reforços recém-contratados que ainda não fizeram a estreia oficial - o meia Lodeiro, outro jogador que está chegando agora, ainda depende do fim da participação uruguaia na Copa para se integrar ao elenco corintiano.