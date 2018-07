Corinthians marca apresentação de Mano para o dia 6 de janeiro

SÃO PAULO -A diretoria do Corinthians anunciou nesta sexta-feira a data da apresentação de Mano Menezes. O novo treinador, que substituirá Tite, será apresentado oficialmente às 12 horas do dia 6 de janeiro, no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. Em sua nova passagem pelo clube paulista, Mano acertou contrato até dezembro de 2014. Anunciado no dia 11 deste mês, o técnico será apresentado três dias depois do retorno do time aos trabalhos, após as férias dos jogadores.

O substituto de Tite volta ao clube com a missão de reformular o elenco após a péssima campanha do time no Campeonato Brasileiro. Para tanto, Mano contará com seu bom retrospecto à frente da equipe paulista.

Em sua primeira passagem pelo Corinthians, o técnico tirou o Corinthians da Série B e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2009. Ao todo, ele acumulou 103 vitórias, 49 empates e 33 derrotas em 185 jogos, entre os anos de 2008 e 2010.