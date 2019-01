Corinthians massacra Porto-PE e avança na Copa São Paulo

O tud é o último classificado à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado, no Novelli Júnior, em Itu, o time paulistano garantiu a passagem de fase ao golear o Porto-PE por 6 a 0. Rafael Bilu, Gustavo Mantuan, Roni, João Celeri e Nathan, duas vezes, anotaram os gols da partida.

Com a classificação do Corinthians, os 16 confrontos da terceira fase estão definidos. E o adversário do maior campeão da Copa São Paulo na próxima fase será o Red Bull Brasil, provavelmente na segunda-feira. A Federação Paulista de Futebol confirmará o horário e o local do duelo nas próximas horas.

Com as arquibancadas do Novelli Júnior lotadas, o Corinthians demorou a engrenar e abriu o placar apenas aos 27 minutos com Rafael Bilu, após bola mal afastada pela marcação pernambucana. Aproveitando o bom momento, os corintianos ampliaram aos 29 em belo chute de fora da área de Roni. Ainda no primeiro tempo, Nathan mostrou oportunismo para completar cruzamento de Bilu.

Mesmo sem manter o ritmo, o Corinthians ampliou no segundo tempo. Nathan, novamente, Gustavo Mantuan e João Celeri, os dois últimos nos minutos finais, definiram a goleada de 6 a 0 sobre o Porto.

Também na noite deste sábado, o Coritiba garantiu a classificação ao derrotar o União Mogi por 3 a 0, em Mogi das Cruzes.

Confira os resultados dos jogos deste sábado na Copa São Paulo:

Visão Celeste-RN 2 x 1 Fortaleza

Vasco 4 x 0 Juventude

Red Bull Brasil-SP 1 (5) x (4) 1 Ituano

Primavera-SP 1 (3) x (2) 1 Desportivo Brasil-SP

CSA 1 (4) x (3) 1 Oeste-SP

Audax-SP 1 (6) x (5) 1 Taboão da Serra-SP

Atlético-MG 2 x 1 Juventus-SP

Portuguesa 2 x 1 Nacional-SP

Avaí 1 (4) x 1 (5) Água Santa-SP

Londrina 3 (3) x (4) 3 Fluminense

São Caetano 2 x 0 Flamengo-SP

Manthiqueira-SP 2 (4) x (3) 2 Tubarão-SC

Goiás 0 x 1 Volta Redonda-RJ

Grêmio 3 x 0 EC São Bernardo-SP

Coritiba 3 x 0 União Mogi-SP

Corinthians 6 x 0 Porto-PE

Confira os confrontos da terceira fase da Copa São Paulo:

Rio Preto x São José-RS

Cruzeiro x Marília

Mirassol x Athletico-PR

Ferroviária x São Paulo

América-MG x Botafogo

Internacional x Guarani

Palmeiras x Galvez

Trindade x Figueirense

Corinthians x Red Bull Brasil

Primavera x Visão Celeste

Grêmio x CSA

Audax x Fluminense

São Caetano x Coritiba

Vasco x Mathiqueira

Atlético-MG x Água Santa

Volta Redonda x Portuguesa