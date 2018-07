Corinthians massacra São Paulo e Inter briga pelo G-4; veja os gols

Campeão brasileiro com três rodada de antecedêndia, o Corinthians escalou os reservas e só pensava na entrega da taça após o confronto com o São Paulo. Mas a festa ficou ainda maior para os torcedores alvinegros no Itaquerão com a goleada por 6 a 1 sobre o rival no clássico deste domingo.

No Sul, o Inter deu o troco no Grêmio, venceu por 1 a 0 e ficou à beira do G-4. Em 5º lugar na tabela do Brasileirão, o time gaúcho soma 55 pontos e perde no saldo de gols para o São Paulo. Já o Atlético-MG empatou com o Goiás por 2 a 2, no Independência, e ainda não confirmou o vice-campeonato. No sábado, o Palmeiras arrancou o empate com o Cruzeiro por 1 a 1, no Allianz Parque, com um gol do paraguaio Lucas Barrios.

Confira os gols da 36ª rodada do Brasileirão:

CORINTHIANS 6 x 1 SÃO PAULO

PALMEIRAS 1 x 1 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG 2 x 2 GOIÁS

INTERNACIONAL 1 x 0 GRÊMIO