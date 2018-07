Corinthians melhora oferta pelo argentino Tevez e demonstra otimismo

SÃO PAULO - Determinado a trazer o atacante argentino Carlitos Tevez de volta ao Parque São Jorge, o Corinthians melhorou a oferta ao Manchester City pelo jogador. Na nova proposta corintiana, foi adicionado um bônus em caso de conquista do título do Brasileirão, mas o valor inicial da contratação foi mantido nos 40 milhões de euros (R$ 89,2 milhões).

"O que oferecemos foi um bônus. Se ganharmos o Brasileiro, parte do prêmio pode ser destinado ao negócio", explicou o gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, que tem sido o responsável pela negociação com o Manchester City. Agora, a direção corintiana espera uma resposta do clube inglês neste domingo, para tentar fechar negócio.

Apesar da relutância inicial do Manchester City em negociar o seu principal jogador, a direção corintiana está bastante otimista. Mesmo porque conta com o desejo do próprio Tevez, que já avisou que não quer continuar morando na Inglaterra e aprovou o retorno ao Corinthians, clube em que fez sucesso na passagem que teve entre 2005 e 2006.

"Ele já disse que gostaria de voltar para cá, que está insatisfeito. Além disso, é uma quantia considerável", afirmou Edu Gaspar. O dirigente lembra que o negócio é complicado e "existem alguns obstáculos", mas mostra confiança em um acerto até quarta-feira, quando fecha a janela de transferências para o mercado brasileiro. "Tudo está caminhando bem."