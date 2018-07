Corinthians mexe no Itaquerão para pedir aumento da capacidade

A pedido da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o Corinthians aproveitou para instalar barras antiesmagamento no setor norte de seu estádio em Itaquera, local onde ficam as torcidas organizadas como Gaviões da Fiel e Camisa 12, entre outras.

Como é uma área que, a pedido das próprias uniformizadas, as cadeiras foram retiradas, pois os torcedores assistem ao jogo de pé, o clube tratou de instalar as barras de ferro, para evitar que as pessoas corram riscos em momentos de comemorações ou de correrias pelos degraus.

Segundo Ricardo Corrégio, engenheiro da Odebrecht responsável pelas obras, a intenção é deixar o setor norte pronto para que, então, o Corinthians solicite um aumento da capacidade da arena. "Aquela área das organizadas cabem 7.500 pessoas sentadas, mas sem as cadeiras podemos aumentar a capacidade para quase 9 mil. Vamos fazer os ajustes e solicitar isso", explica.

No momento, 25 pessoas estão trabalhando no setor e quase a totalidade ficará pronta antes do clássico contra o São Paulo, na quarta-feira. "Está previsto que em setores com inclinação superior a 5% as barras tenham de ser instaladas", explica o engenheiro.