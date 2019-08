Corinthians minimiza tropeços e garante estar vivo nas duas competições

O Corinthians começa a semana abatido por dois empates, mas com otimismo de reação tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa Sul-Americana. A equipe admite ter tropeçado em partidas em que tinha condições de vencer, como no último domingo, com o Avaí, e reiterou que os resultados insatisfatórios não tiram o time da possibilidade de título nas duas competições.

O empate por 1 a 1 com o Avaí, em Florianópolis, e dias antes o empate sem gols com o Fluminense, dentro de casa, pela Copa Sul-Americana, trouxeram algumas decepções. O tropeço pelo Brasileiro fez o time perder a chance de entrar no G-4, enquanto que no torneio continental, será preciso ganhar como visitante para avançar à fase seguinte da competição.

"Nossa equipe buscou a vitória contra o Avaí, mas agora a gente precisa ter tranquilidade. Nós vamos lutar nas duas frentes, a Sul-Americana e o Brasileiro", disse o zagueiro Gil ao SporTV. "Nós vamos buscar nossa classificação contra o Fluminense e trabalhar forte. Vamos tentar passar para a semifinal da Copa Sul-Americana", completou o defensor.

O técnico Fábio Carille teve discurso parecido ao do jogador. Em entrevista coletiva, o treinador citou o grito de torcedores na Ressacada sobre a expectativa para o encontro com o Fluminense. "Não é pressão, não. Quinta-feira é um jogo importante, normal gritarem. Gritam quando tem clássico contra Palmeiras, São Paulo. Nossa postura não muda nada por conta do grito da torcida. É só um jeito de demonstrar apoio", comentou.

Depois da partida contra o Avaí, Carille detalhou a tabela de classificação e justificou que pouco a pouco o Corinthians se aproxima dos líderes. "A diferença para o líder era de nove pontos. Veio Inter, Botafogo e jogo de hoje e agora são cinco", disse. "Seguimos nossa caminhada, estamos perto da zona de Libertadores, diminuímos um ponto em relação ao quarto colocado", acrescentou.