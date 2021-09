Corinthians mira aproximação de G-4 e pode usar quarteto contra o América-MG para voltar a vencer

Após empates contra Juventude e Atlético-GO, o Corinthians espera dar sequência a sua reação no Brasileiro diante do América-MG neste domingo, às 16, na Neo Química Arena, para seguir a meta de se aproximar cada vez mais do G-4 da competição. E para isso, o treinador Sylvinho deverá escalar, pela primeira vez, seus quatro reforços de criação.

Willian teve a sua estreia adiada na última rodada do Nacional pela obrigatoriedade de cumprir a quarentena de 14 dias, já que ingressou no país com passagem pelo Reino Unido. Agora, com o protocolo cumprido, o jogador está liberado para atuar. Ele, inclusive, participou das atividades com o grupo.

Para o lateral-direito Fagner, a entrada de reforços de alto nível vai dar mais poder de fogo ao time na partida diante do América-MG. “Com a chegada desses atletas que queriam estar aqui no clube, a gente fica feliz. Sabemos que o Corinthians tem que estar figurando entre os primeiros. O Corinthians vive disso”, afirmou o lateral em entrevista coletiva.

Com 29 pontos, o Corinthians ensaiou uma reação que compensou o mau início no torneio. O time, que antes era candidato a lutar contra o rebaixamento, agora tem outras aspirações.

“A chegada desses jogadores (Renato Augusto, Roger Guedes, Giuliano e Willian) agregou muita coisa, mas temos que ter os pés no chão. É importante manter a tranquilidade para evoluir como equipe e seguir buscando objetivos”, comentou.

O jogo deste domingo tem uma atração à parte fora das quatro linhas. Vágner Mancini, que até maio era técnico do Corinthians, agora estará comandando o América-MG do banco de reservas da Neo Química Arena.

Para não ser surpreendido, Sylvinho tirou a semana para trabalhar a sua equipe. Foram feitos treinos em campo reduzido para ensaiar a marcação sob pressão. O treinador também deu ênfase à bola parada defensiva.

Outro detalhe foi a transição da equipe em velocidade e o apoio dos laterais Fagner e Fábio Santos nas jogadas de ataque.

No América-MG, a situação é preocupante pelo fato de o time estar em 17º lugar. No entanto, a equipe de Vágner Mancini vem de duas vitórias consecutivas. Caso consiga um resultado positivo, o time mineiro tem chance de finalizar a rodada fora da zona de rebaixamento.

O desfalque no time mineiro fica por conta de Felipe Azevedo, que levou o terceiro amarelo. Mauro Zárate e Berrío disputam a vaga no setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x AMÉRICA-MG

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto, Giuliano e Willian; Roger Guedes e Jô. Técnico: Sylvinho.

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Ademir; Mauro Zárate (Berrío), Fabrício Daniel e Ribamar. Técnico: Vágner Mancini.

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

Horário: 18h15

Local: Neo Química Arena, em São Paulo Na TV: Pay-per-view