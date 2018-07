Corinthians monitora a situação de Marquinhos Gabriel, do Santos

O Corinthians também está na disputa com o Santos para contratar o meia Marquinhos Gabriel. O jogador pertence ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e tem vínculo de empréstimo com o clube da Vila Belmiro até o fim do ano e embora exista o objetivo de prolongar a permanência, o valor da negociação faz com que o atual campeão brasileiro desponte como possível destino.

Marquinhos Gabriel tem o valor fixado em R$ 16 milhões, montante considerado muito elevado pela diretoria santista. O time do litoral chegou a fazer uma proposta pelo meia, investida que foi recusada pelo time árabe na última semana por se tratar de um parcelamento. O Corinthians monitora a situação e também pode tentar uma investida pelo atleta.

O jogador de 25 anos chegou ao Santos no começo do ano por empréstimo e se destacou principalmente no segundo semestre, quando se firmou como titular do técnico Dorival Junior e teve boas atuações na campanha de vice-campeão da Copa do Brasil. Garantir permanência dele é a prioridade do Santos nesta janela, mas a situação continua indefinida.