Corinthians monitora Gil na China e tem concorrência do Grêmio

O Corinthians continua acompanhando o desenrolar da saída do zagueiro Gil do Shandong Luneng. O jogador de 31 anos tem contrato com o clube até dezembro, mas está tentando a liberação para voltar ao Brasil.

Além do clube alvinegro, o Grêmio também está na disputa pelo atleta. O Corinthians teria vantagem pela boa relação que tem com Gil, que teria prometido ao presidente Andrés Sanchez retornar ao clube quando encerrasse seu atual contrato.

O que pesa e pode dificultar o acerto ser sacramentado é o alto salário do zagueiro. O Corinthians estaria disposto a pagar o teto, que somente Cássio, Fagner e Jadson recebem e também um bônus que seria diluído ao longo do ano.

Gil está com 32 anos e tem no currículo 184 jogos disputados pelo Corinthians, com sete gols marcados. Na passagem que durou de 2013 a 2015, ele foi campeão paulista, brasileiro e da Recopa sul-americana.

Na atual temporada, o Corinthians conta com cinco zagueiros no elenco, Manoel, Henrique, Marllon, Pedro Henrique e Bruno Méndez. Até agora, a diretoria anunciou 12 reforços para a temporada, o último deles o volante Matheus Jesus.

O clube espera confirmar nos próximos dias o acerto com o atacante Everaldo, do Fluminense. O jogador tem contrato com o clube carioca até o dia 17, mas na segunda-feira se despediu dos companheiros e não deve mais entrar em campo pela equipe.