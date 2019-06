Corinthians monitora lesão de Cássio no quadril: 'Temos contato diário com a seleção'

O Corinthians está monitorando o goleiro Cássio na seleção brasileira. O jogador não treinou na segunda-feira e realizou exames por causa de dores no quadril. O preparador físico do clube alvinegro disse que conversa diariamente com a comissão técnica do Brasil.

"Temos contato direto com o Caio (Mello) que é nosso fisioterapeuta e está na seleção. Conversamos todos os dias praticamente. O Cássio está sendo muito bem orientado. Nossa preocupação é mínima. São bons profissionais, com métodos muito bons", disse. Cássio caiu de mau jeito durante o treino de domingo e ficou de fora da primeira atividade em Porto Alegre.

Walmir também comentou sobre a preocupação específica com o meia Jadson, de 35 anos, e que oscilou muito no primeiro semestre. "Ele tem feito pré treinos sempre. Tem se dedicado bastante. Ele não está abaixo dos outros. Temos olhado especialmente para ele e ele tem correspondido. Está conduzindo muito bem. Espero que nesse retorno ele tenha condições ainda melhores do que na primeira parte."

Outro que recebe cuidados especiais é o volante Renê Junior. O volante se recupera de cirurgia no joelho e não entra em campo pelo Corinthians desde julho do ano passado, na derrota por 3 a 1 para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

"O Renê Junior está na transição. Vai começar a preparação física agora. Sobre jogar ou não no time sub-23 (para ganhar ritmo), estamos aguardando a resposta dele. Vamos avaliar. Porque é também uma competição que exige bastante. É um caso especial e tomaremos todos os cuidados para que ele volte e volte bem", afirmou.

O Corinthians volta a campo no Campeonato Brasileiro apenas em 14 de julho, quando receberá o CSA, em Itaquera, pela décima rodada. Antes disso, tem dois amistosos marcados e um terceiro que deve ser confirmado nos próximos dias. No sábado, o time de Fábio Carille enfrentará o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. No dia 4, jogará contra o Vila Nova, em Goiânia. O outro duelo deve ser contra o Londrina, no dia 7, em Maringá.