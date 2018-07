Corinthians mostra preocupação com cobranças de pênaltis

Mesmo com a melhor campanha do Campeonato Paulista e decidindo a vaga na semifinal em casa, com o estádio lotado - 36 mil ingressos já foram vendidos -, o Corinthians treinou cobranças de pênalti nos últimos três dias. Na tarde desta quinta-feira, a exemplo do que havia acontecido na terça e na quarta, os jogadores fazem fila e cada um deles faz três cobranças. O aproveitamento tem sido bom.

"Temos dado mais ênfase (aos pênaltis), sim. Nessa reta final pode acontecer tanto na Libertadores quanto no Paulista. Nos treinos os números são bons. É levar para os jogos", afirmou o lateral-esquerdo Uendel em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira.

A preocupação dos corintianos se justifica. Na temporada, o retrospecto é preocupante. Nas últimas seis cobranças, incluindo Libertadores e Campeonato Paulista, a equipe errou quatro - Giovanni Augusto e Lucca foram os únicos que marcaram. Em caso de empate no tempo normal contra o Red Bull Brasil, a vaga será decidida com penalidades.

Além disso, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista do ano passado justamente por causa dos pênaltis - a equipe foi derrotada pelo Palmeiras no Itaquerão.