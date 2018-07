Corinthians mostra que é mais rápido ir de táxi até Itaquera do que Morumbi

SÃO PAULO - A guerra entre Corinthians e São Paulo sobre Copa do Mundo ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. O clube lançou o segundo vídeo da série #vaitercopa para rebater as acusações de Carlos Miguel Aidar, candidato a presidente são-paulino, de que Itaquera era outro mundo e não teria show, além de ser impossível chegar até lá. No novo filme, a comparação mostra que o trajeto de táxi até as arenas dos dois clubes têm uma diferença de 11 minutos a favor do alvinegro.

Partindo do marco zero de São Paulo, a Praça da Sé, o deslocamento de táxi até a Arena Corinthians, com 19 quilômetros de distância, durou 36 minutos. Já o corintiano Alemão levou 47 minutos para cruzar 13 quilômetros e chegar ao Morumbi.

"Ufa, chegamos. Demorou viu galera", diz Alemão no vídeo, garantindo ter inveja dos amigos corintianos que foram mais rápido à casa da abertura do Mundial. "Dizem que Itaquera é o fim do mundo, mas para nós, é a nossa casa."

A diferença de 11 minutos aconteceu em corridas de táxi fora do horário de pico. Os corintianos deixaram a Praça da Sé às 13h40 num dia de semana. O clube ainda lançará outro vídeo pra mostrar o tempo de deslocamento até as arenas pelo transporte público.