Corinthians muda e treina com Malcom no lugar de Petros

Mano Menezes acenou com mudanças no time para o jogo contra o Coritiba, sábado, às 21 horas, no Itaquerão. O técnico do Corinthians sacou um meia (Petros) e treinou com mais um atacante (Malcom). No treino na manhã desta quarta-feira, o treinador assim fez um ensaio para o jogo de sábado válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele comandou um treino em campo reduzido, tirando os espaços para os jogadores, simulando uma partida contra um rival fechado - o Coritiba está na zona de rebaixamento e o Corinthians tem mostrado dificuldades contra adversários que estão na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão.

Mano tem dois desfalques para este jogo: Fábio Santos e Guerrero, ambos suspensos. Na vaga do o lateral-esquerdo, Mano escalou Uendel no treino desta quarta. Renato Augusto continua ocupando a vaga do atacante peruano. Já o zagueiro Anderson Martins foi poupado deste treinamento, mas não preocupa para a partida.

O Corinthians tem 53 pontos, empatado com o Internacional. Mas o time de Mano, pelos critérios de desempate, hoje está em quinto lugar, consequentemente fora do G-4, a zona de classificação à Copa Libertadores.