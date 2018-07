Corinthians muda local da decisão do Sub-20 para fazer festa em casa

O Corinthians parece ter gostado de fazer festa no Itaquerão. Um dia depois de comemorar o título do Campeonato Brasileiro goleando do São Paulo por 6 a 1, a diretoria alvinegra anunciou a mudança da decisão do Campeonato Paulista Sub-20 para a arena do bairro de Itaquera.

No jogo de ida da decisão, no sábado passado, o Corinthians fez 4 a 0 no Santos. Agora, joga podendo perder por até três gols de diferença para mesmo assim comemorar mais um título no ano. O jogo, marcado para as 16h de sábado, inicialmente estava marcado para o estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Para chegar à final do Paulista Sub-20, o Corinthians eliminou o São Paulo nas quartas de final com vitórias em Cotia e São José dos Campos e tirou o Flamengo de Guarulhos, seu time B, na semifinal.

Neste ano, os juniores do Corinthians já venceram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe tem como destaques o volante Marciel, o meia Matheus Pereira e o atacante Gabriel Vasconcelos. O lateral-esquerdo Guilherme Arana já foi promovido ao elenco principal.