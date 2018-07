Corinthians muda organizadas de setor e realoca torcedores no Itaquerão

O Corinthians irá realocar os torcedores que haviam comprado ingressos para o setor norte do Itaquerão, a parte do estádio que está interditada pelo STJD por causa da confusão que aconteceu durante o jogo com o Palmeiras, no último sábado. Essa mudança já vale para o jogo deste domingo, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, o clube informou por meio de nota oficial que irá devolver o dinheiro de duas torcidas organizadas punidas que haviam comprado ingressos. A Gaviões da Fiel e Estopim estão proibidas de frequentar estádio até que o caso seja julgado pelo tribunal. Segundo o Corinthians, "torcedores comuns" que compraram ingressos para o Setor Norte ficarão no setor Leste Inferior. Já as uniformizadas permitidas pelo STJD entrarão pelo Setor Sul da arena.

Dois incidentes no sábado motivaram a interdição. No intervalo, membros de uma organizada tentaram colocar uma faixa da Gaviões da Fiel na mureta do estádio, o que é proibido por determinação do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Após a polícia tentar retirar o adereço, houve confronto, alguns objetos foram retirados no gramado e um dos guarda-corpos acabou danificado.

A súmula do jogo também relata a utilização de sinalizadores antes da partida, válida pelo Campeonato Brasileiro. Os artefatos foram acesos durante a execução do hino nacional e aos dois minutos de jogo. Pelas ocorrências, o Corinthians foi denunciado nos artigos 191 (permitir a entrada de sinalizadores) e 211 (por não manter as condições de segurança adequadas) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Pelo despacho do STJD, a interdição será mantida até que o Corinthians comprove as condições de segurança e os reparos no local, que por ser comumente usado por torcidas organizadas, terá de ficar vazio. A punição vale para todas as partidas de futebol que serão realizadas no Itaquerão até o fim do processo.

Confira a nota oficial do Corinthians

Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que interditou o setor Norte da Arena Corinthians e proibiu a venda de ingressos às torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel, informamos que os seguintes procedimentos serão adotados já para o jogo deste domingo (25/09), entre Corinthians e Fluminense:

1.Os torcedores dos planos Minha Vida, Minha História, Meu Amor e Minha Paixão, que adquiriram ingressos para o setor Norte, serão transferidos para o setor Leste Inferior, sem custo adicional. Esses torcedores irão receber um e-mail, com as instruções a respeito do bloco, fileira e cadeira que irão ocupar no domingo.

2.Torcedores do plano Minha Torcida, das torcidas Camisa 12, Pavilhão 9, Coringão Chopp e Fiel Macabra, que adquiriram ingressos para o setor Norte, serão alocados no setor Sul.

3. Aos torcedores da Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel, comunicamos que faremos a devolução do valor pago pelos ingressos adquiridos até este momento e que não poderão ser utilizados enquanto vigorar a punição. Esses torcedores também irão receber um comunicado, com as orientações para o estorno dos seus ingressos.

O Corinthians continuará tomando todas as providências para reverter tal decisão e minimizar seus efeitos sobre os torcedores que não participaram dos lamentáveis atos que a ensejaram, mas enquanto a punição vigorar seremos obrigados a cumpri-la.