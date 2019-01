Corinthians muda sete jogadores e pode ter estreia de Boselli neste sábado

O técnico Fábio Carille vai dar descanso a sete titulares do Corinthians para o jogo deste sábado, contra a Ponte Preta, às 19h, na arena. Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, a equipe vai trocar vários jogadores que atuaram nos dois primeiros compromissos e apresentaram desgaste, para dar lugar a atletas que ainda não foram observados em 2019.

Somente Cássio, Léo Santos, Danilo Avelar e Gustagol serão mantidos no time para . "Espero me firmar na equipe. O técnico pede para que eu seja mais decisivo, faça mais gols, dê assistências", afirmou o meia Mateus Vital, um dos jogadores a ganhar chance, assim como Araos, Marllon e Thiaguinho.

Os substitutos terão a missão de fazer o Corinthians vencer pela primeira vez no ano. No amistoso com o Santos e na estreia no Campeonato Paulista, o time ficou no empate. Na última quarta-feira, contra o Guarani, em Campinas, o Corinthians perdeu de virada por 2 a 1 e viu o rendimento dos titulares ficarem abaixo do esperado neste início de ano.

Carille definiu a escalação em um treino sob chuva no CT Joaquim Grava. A atividade inclusive foi adiada, para esperar um temporal passar. Com o gramado pesado, os jogadores fizeram uma atividade leve, para evitar desgaste. A Ponte Preta, adversária deste sábado, também passa por um início fraco neste Paulista. Foram dois empates sem gols nas primeiras rodadas contra Oeste e depois, Ferroviária.

A expectativa para a noite de sábado é pela presença do argentino Mauro Boselli no banco de reservas. O reforço trazido do León, do México, foi relacionado pela primeira vez. A tendência é ele entrar no segundo tempo e participar da partida por até 30 minutos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PONTE PRETA

CORINTHIANS: Cássio, Léo Santos, Marllon, Pedro Henrique Henrique e Danilo Avelar; Thiaguinho e Araos; Pedrinho, Mateus Vital e Gustavo Mosquito; Gustagol. Técnico: Fábio Carille.

PONTE PRETA: Ivan, Luis Ricardo (Arnaldo), Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan (Giovanni); Nathan, Edson, Tiago Real e Gerson Magrão; Hugo Cabral (Matheus Oliveira) e Thalles (Marlyson). Técnico: Mazola Júnior.

Árbitro: Salim Fende Chavez

Local: Arena Corinthians

Horário: 19h

Na TV: SporTV