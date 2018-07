Corinthians não aceita vender Guerrero ao futebol inglês

Titular absoluto e único centroavante do Corinthians, Paolo Guerrero não será vendido até o final do Brasileirão, apesar das ofertas que o jogador recebeu de clubes da Inglaterra. Essa é a vontade do presidente Mário Gobbi. Para ele, o time teria um prejuízo técnico muito grande, embora o clube pudesse lucrar um bom dinheiro com um atleta de 30 anos.

O West Ham e o Sunderland, segundo a imprensa inglesa, demonstraram interesse na contratação de Guerrero. O jornal Daily Mail publicou que o West Ham fez uma proposta de empréstimo, com possibilidade de compra.

Até agora, o Corinthians não recebeu nenhuma proposta oficial – o período de transferências da Europa se encerra no final deste mês. O clube admite uma consulta, mas o negócio não foi adiante. Nem mesmo se o Corinthians acertasse a contratação do atacante Nilmar, Gobbi admitiria perder Guerrero, uma peça-chave no time de Mano Menezes.

A diretoria fala em reforçar a equipe para manter viva a chance de classificação à Libertadores. Fora da competição internacional, o prejuízo seria maior. O contrato de Guerrero termina em julho de 2015. Após o Campeonato Brasileiro, em janeiro, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A situação não deve chegar a esse ponto.

Após a vitória contra o Goiás, quinta-feira, Guerrero disse que não seria um problema voltar ao futebol europeu e confirmou as sondagens dos clubes ingleses. "Ouvi falar do interesse desses clubes (West Ham e Sunderland). Acho que procuraram o Corinthians, não posso falar mais. Eu ainda tenho contrato, mas até agora não falamos em renovação, não sei o que vai acontecer.”

Há cerca de um mês, o diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes, havia garantido que procuraria Guerrero para falar sobre uma possível renovação de contrato.

Guerrero chegou ao Corinthians logo após conquista da Libertadores, em 2012, e virou ídolo da torcida por ter feito o gol da final do título Mundial contra o Chelsea, em Yokohama, no Japão.

Além de tentar contratar Nilmar, a diretoria procura um zagueiro. O motivo foi a saída de Cleber. A dupla titular é formada por Gil e agora Anderson Martins. Mas o fato de Gil ter sido convocado pela seleção se tornou um preocupação para a comissão técnica. Gil poderia desfalcar o time em rodadas importantes na reta final do Campeonato Brasileiro.