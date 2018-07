Corinthians não deve mudar estilo de jogo, diz Uendel

O Corinthians não deve mudar seu estilo de jogo para enfrentar o Atlético-MG, no sábado, afirmou o lateral-esquerdo Uendel, nesta quinta-feira. O time mineiro é líder do Brasileirão e tem o melhor ataque, com 28 gols. Já o Corinthians, terceiro colocado, é dono da defesa menos vazada, com oito gols sofridos.

"Pelos treinamentos que fizemos, não devemos mudar muito nossa cara de jogar, com marcação alta, pressão no campo adversário. Em alguns momentos temos de dar uma recuada, mas a princípio vamos entrar com a mesma filosofia de jogo. Não precisamos mudar só porque é um jogo diferente, contra o líder. Tem de manter nosso padrão", avisou o lateral, projetando a partida no Itaquerão.

Uendel prevê um jogo bastante equilibrado, com as duas equipes tentando pressionar o adversário desde o início. "As duas equipes têm estilo de jogo parecido, com alta intensidade, linha de quatro jogadores bem postada atrás. São equipes com dois treinadores, os dois times jogam com pivô e atacantes de velocidade pelo lado. Sábado vai ser um jogo bastante parelho", disse Uendel.

O Corinthians está três pontos atrás do Atlético-MG (29 a 26), mas, como o campeonato ainda está no primeiro turno, Uendel não acredita que em caso de vitória no sábado a equipe poderá ser considerada forte candidata ao título.

"Não vejo nenhum time como o Cruzeiro dos últimos dois anos, que disparou na liderança. Esse ano não tem isso, pelo menos até o momento nenhuma equipe disparou. Tem um grupo de seis, sete equipes que estão no topo brigando. O Corinthians é uma delas, e vamos brigar até o final. O objetivo é não deixar qualquer equipe disparar", declarou.

Após ficar fora dos treinos de terça e quarta-feira para fazer trabalho de reforço muscular na academia, Vagner Love trabalhou ao lado dos companheiros no campo nesta quinta e está confirmado entre os titulares para o jogo de sábado. Para a vaga de Jadson, suspenso, o escolhido é Rildo.

O Corinthians deve enfrentar o Atlético-MG com: Walter; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique e Elias; Malcom, Renato Augusto e Rildo; Vagner Love.