Corinthians não fará 'loucura' por reforços, diz diretor

SÃO PAULO - O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, reforçou mais uma vez que o Corinthians não fará nenhuma loucura para reforçar o elenco em 2014 e disse que o clube terá os pés no chão. "A gente quer trabalhar com 30 atletas, mas para chegar alguém, alguém tem de sair", disse ele nesta segunda-feira em entrevista à Rádio Globo. "Pode aparecer algum jogador eventualmente, mas não faremos nenhuma loucura."

Roberto de Andrade confirmou que, por ora, a única contratação encaminhada é de Uendel, da Ponte Preta. O anúncio, segundo ele, só deve acontecer na próxima semana. "Fica para semana que vem. Se fosse para anunciar antes do Natal, teria de ser hoje." Para comprar Uendel, o Corinthians pagou cerca de R$ 4 milhões. O contrato do jogador, que ainda não foi assinado, deve ter duração de três anos.

O dirigente disse que o clube ainda busca um lateral-direito para ocupar a vaga que era de Alessandro, que se aposentou, e espera uma resposta do Anzhi, da Rússia, para comprar Jucilei. "Fizemos uma consulta e eles não nos responderam até agora. Não passou disso."

Além de Uendel, o Corinthians só confirmou a chegada de Mano Menezes, novo técnico, que será apresentado só no dia 6 de janeiro.