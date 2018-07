Corinthians não perde para o São Paulo no Morumbi desde 2007

Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Corinthians tem uma missão importante nesta quarta-feira, no Morumbi, contra o São Paulo: manter a invencibilidade de 13 jogos na casa do rival. Nesse período, foram seis vitórias e sete empates.

O Corinthians não perde no estádio do São Paulo desde fevereiro de 2007. A última vitória da equipe de Ganso e Alexandre Pato em casa foi pelo Campeonato Paulista, quando venceu o rival por 3 a 1.

Nesta quarta-feira, o Corinthians tem uma motivação adicional, além de manter o tabu. O resultado poderá significar também contribuir para a eliminação do rival na Copa Libertadores. Se vencer, o Corinthians deixaria o San Lorenzo, rival direto do São Paulo na disputa por uma vaga na próxima fase, a uma vitória da classificação. Só precisaria de uma vitória simples diante do Danubio, lanterna da chave.

O triunfo colocará o São Paulo nas oitavas de final do torneio sul-americano, mas a derrota para o Corinthians deixaria o San Lorenzo a uma vitória simples diante do fraco Danubio (URU), em casa, para se garantir. O empate também deixaria os argentinos vivos, mas com a necessidade de golear os uruguaios por 4 a 0.

Os 13 jogos de invencibilidade do Corinthians no Morumbi:

08/03/15 São Paulo 0x1 Corinthians Campeonato Paulista

13/10/13 São Paulo 0x0 Corinthians Campeonato Brasileiro

03/07/13 São Paulo 1x2 Corinthians Recopa Sul-Americana

05/05/13 São Paulo 0X0 Corinthians Campeonato Paulista*

31/03/13 São Paulo 1x2 Corinthians Campeonato Paulista

21/09/11 São Paulo 0x0 Corinthians Campeonato Brasileiro

07/11/10 São Paulo 0x2 Corinthians Campeonato Brasileiro

27/09/09 São Paulo 1x1 Corinthians Campeonato Brasileiro

19/04/09 São Paulo 0x2 Corinthians Campeonato Paulista

15/02/09 São Paulo 1x1 Corinthians Campeonato Paulista

27/01/08 São Paulo 0x0 Corinthians Campeonato Paulista

07/10/07 São Paulo 0x1 Corinthians Campeonato Brasileiro

14/07/07 Corinthians 1x1 São Paulo Campeonato Brasileiro

* Vitória dos alvinegros nos pênaltis e vaga na final