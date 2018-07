Corinthians não perdia quatro jogos seguidos no Paulistão havia 27 anos

SÃO PAULO - O Corinthians bateu um recorde histórico nesta quarta-feira ao perder para o Bragantino por 2 a 0 no Pacaembu. Há 27 anos, desde abril de 1987, o time não era derrotado quatro vezes seguidas no Campeonato Paulista. Antes da derrota desta noite, a equipe de Mano Menezes havia perdido para São Bernardo, Santos e Ponte Preta.

Em 1987, o time comandado pelo técnico Jorge Vieira chegou a perder cinco partidas consecutivas, contra Juventus (2 a 0), Palmeiras (2 a 0), São Bento (1 a 0), Guarani (2 a 0) e Noroeste (2 a 0). A série negativa terminou diante do América, em São José do Rio Preto, quando o Corinthians empatou sem gols. Na ocasião, a equipe terminou o primeiro turno do Paulistão na penúltima colocação, com três vitórias, seis empates e nove derrotas.

No returno, porém, o Corinthians conseguiu reagir. Com um novo treinador, Formiga, o time conquistou 13 vitórias em 19 partidas e conseguiu uma vaga nas semifinais do campeonato. Após eliminar o Santos, o Alvinegro acabou derrotado pelo São Paulo na final, ficando com o vice-campeonato.

MÁ FASE

O Corinthians quase chegou a quatro derrotas seguidas no Campeonato Paulista em outras três oportunidades depois de 1987. Em 1989, Catanduvense, Palmeiras e Santo André venceram o time corintiano. Uma vitória por 3 a 0 sobre o São Bento pôs fim à série.

Em 1994, após perder para Novorizontino, Rio Branco e Santos, o time bateu justamente o Bragantino por 3 a 1, também no Pacaembu, com gols de Marcelinho, Casagrande e Viola. No ano seguinte, já classificado para as finais, o Corinthians perdeu do Rio Branco, Guarani e União São João. Já no quadrangular final, venceu o time de Araras por 3 a 1 e evitou a quarta derrota em sequência.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrentará o Mogi Mirim fora de casa. Em seis jogos, o time de Mano Menezes venceu apenas duas vezes. Com seis pontos, a equipe é o penúltimo colocado do Grupo B. O Ituano, na lanterna, pode ultrapassar o Corinthians caso vença o jogo adiado da primeira rodada, contra a Ponte Preta.

Confira o recorde negativo de 1987:

09/04

Corinthians 0 x 2 Juventus

12/04

Palmeiras 2 x 0 Corinthians

15/04

Corinthians 0 x 1 São Bento

19/04

Guarani 2 x 0 Corinthians

22/04

Noroeste 2 x 0 Corinthians