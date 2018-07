'Corinthians não precisa vender ninguém para fazer caixa', diz Andrés Sanchez

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, negou que o clube esteja negociando tantos jogadores por uma questão financeira. Segundo ele, as propostas que estão chegando tem agradado aos atletas e ele tem a política de não segurar quem queira sair.

+ Andrés diz que é incompetente por não fechar naming rights da Arena

+ Corinthians aguarda exames médicos para anunciar Sergio Díaz

+ Loss minimiza pressão e diz que Pedrinho é reserva por questão tática

"Não queremos vender ninguém, não precisamos vender ninguém, mas se o jogador não quer ficar, eu não quero um jogador descontente", disse o dirigente, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Segundo ele, as negociações não são feitas por necessidade. "O Corinthians não está vendendo jogador para fazer caixa, não precisa vender. O Corinthians tem dificuldades, mas não está nada desesperador", assegurou.

Nesta temporada, os jogadores do Corinthians negociados totaliza pouco mais de R$ 71 milhões e o clube ficou com cerca de R$ 57,6 milhões do valor. A diferença ficou para outros clubes, empresários ou o próprio atleta.

Quanto a saída de Rodriguinho, o meia foi negociado por US$ 6 milhões (R$ 15,1 milhões) com o Pyramids-EGI, valor considerado baixo por boa parte da torcida. Alguns corintianos comparam o valor com o de Eder Militão, que deixará o São Paulo para jogar no Porto por R$ 17 milhões. Para Andrés, a análise não pode ser feita observando apenas a quantia da transação.

"O Rodriguinho tem cinco anos de Corinthians, três anos emprestado e jogando um ano e meio. Foi duas vezes campeão brasileiro e duas vezes campeão paulista. Tiramos o máximo da parte técnica dele. Quantos títulos ganhou o Militão? Não sei. O Google vai falar. Não tem só a parte financeira, tem a parte técnica também", ponderou.

Além de Rodriguinho, as principais vendas do Corinthians na temporada foram Balbuena, Sidcley, Maycon, Guilherme Arana e Jô.