Corinthians não se acerta com Nantes e Lucca fica na Ponte Preta até dezembro

Em meio à tensão gerada pela situação da Ponte Preta na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a torcida pode respirar aliviada com uma boa notícia: o atacante Lucca, artilheiro do time com 10 gols, vai continuar no clube até dezembro, quando acaba o seu empréstimo do Corinthians.

A informação foi confirmada pelo gerente de futebol Gustavo Bueno, que manteve contato com o empresário do atleta, Fernando Garcia. Ele estava na Europa na tentativa de chegar a um acordo com o Nantes, da França, para a negociação na base pedida pelo Corinthians: 4,5 milhões de euros (perto de R$ 17 milhões).

O atestado liberatório de Lucca está fatiado: 60% do Corinthians, 25% do Cruzeiro e 15% do Criciúma. A Ponte Preta, por ter servido de vitrine, teria uma bonificação total de 10%, em torno de R$ 1,7 milhão. O prazo da janela de transferência para a França acabou nesta quinta-feira. Mas existe um prazo maior para uma eventual ida à Arábia Saudita. Lucca, porém, já avisou não ter interesse nesta segunda opção.

Com 27 pontos em 13.º lugar, o time campineiro está apenas dois na frente da Chapecoense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O seu próximo jogo será contra o São Paulo, penúltimo colocado com 23 pontos, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 23.ª rodada. Tudo isso forma um clima de instabilidade.

Nesta quinta-feira, antes do início do treino, um grupo de torcedores - em torno de 10 - da organizada Torcida Jovem pediu um encontro com a comissão técnica e os jogadores. Houve uma reunião nos vestiários a portas fechadas. Ao final ninguém falou muito sobre a lavagem de roupa suja. O grupo manifestou apoio ao time, mas cobrou empenho e garra dos atletas.

Tanto o técnico Gilson Kleina como o goleiro Aranha, um dos líderes do elenco, garantiram que não existe e nunca faltará dedicação e disposição dentro de campo.