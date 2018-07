Corinthians não se empolga com Farfán e está de olho em zagueiro Polenta

Tendo a zaga como um dos setores com maior necessidade de reforços, o Corinthians está interessado na contratação do zagueiro Diego Polenta, do Nacional-URU. Enquanto monitora a situação do defensor uruguaio, o clube desiste da contratação do peruano Farfán, que está sem clube desde outubro.

A informação de que Polenta está nos planos do Corinthians foi divulgada pelo jornal uruguaio Ovación, que colocou também outros clubes na disputa pelo defensor de 24 anos: River Plate-ARG, Racing-ARG, LDU-EQU e Betis-ESP. Segundo o jornal uruguaio, o Nacional pede 3 milhões de dólares (R$10 milhões) pelos 50% dos direitos econômicos do jogador.

Uma pessoa ligada à diretoria confirmou ao Estado que o nome do uruguaio foi comentado no clube, mas não se chegou a formalizar uma proposta, já que a diretoria mira outros jogadores para o setor. Caso as negociações não avancem, ele passaria a ser um alvo.

Quanto a Farfán, ele foi oferecido para o clube pela segunda vez neste ano e chegou a ser avaliado pelos dirigentes e pela comissão técnica, mas chegaram a conclusão que a relação custo-benefício não seria vantajosa para o clube.

Assim, o Corinthians continua sua busca por reforços. Até o momento, o clube anunciou os atacantes Jô e Luidy e aguarda a realização de exames médicos do atacante Kazim para anunciá-lo. O clube busca ainda, pelo menos mais um ou dois zagueiros, um volante e um meia.