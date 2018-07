Corinthians não se ilude com clima de festa do Cruzeiro

Corinthians e Cruzeiro entram em campo no domingo em momentos bem distintos. Enquanto o time paulista quer a vitória para evitar que os concorrentes se aproximem da liderança do Brasileiro, o time mineiro ainda curte a festa pelo título da Copa do Brasil, conquistado na última quarta-feira. Os corintianos, entretanto, não acreditam que os cruzeirenses entrarão desligados na partida.

"Eles vão ser um time competitivo, como vem sendo e não muda nada o fato de terem o título da Copa do Brasil. Não acredito que vão baixar a guarda, vão vir com tudo e em casa. Só pensamos no nosso trabalho", disse o zagueiro Balbuena.

O time vem de empate por 1 a 1 com o São Paulo e viu Santos e Palmeiras se aproximarem na classificação. Por isso, a ordem é voltar a vencer, pois os rivais vão se enfrentar no sábado e, inevitalmente, um deles ficará para trás na disputa.

"O resultado que dão o título, o mais importante é isso. Mas ter um bom desempenho, você vai estar mais perto de um bom resultado, então buscamos isso. Alcançamos um nível e estamos um pouco abaixo agora", comentou o defensor paraguaio.

O Corinthians lidera o Brasileiro com 54 pontos, enquanto o Santos aparece abaixo com 44 e Grêmio e Palmeiras disputam a terceira colocação, com 43. O Cruzeiro, de Mano Menezes, é o quinto colocado com 40.