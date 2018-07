Corinthians não se ilude com rivais 'jogando a toalha'

Nas últimas semanas, diversos treinadores tem dito que o Corinthians já é o campeão brasileiro. Recentemente, Abel Braga e Renato Gaúcho, de Fluminense e Grêmio, respectivamente, apontaram o time de Fábio Carille como o ganhador do Nacional. Mas os jogadores corintianos não se iludem com todo o favoritismo e com os adversários 'jogando a toalha' na briga pelo título.

Carille tem conversado com o elenco para manter os pés no chão mesmo com a vantagem de oito pontos para o Grêmio na liderança do Brasileiro e também com as boas exibições. O discurso de pensar jogo a jogo e não se preocupar com os outros adversários é repetido desde o início do ano e o treinador não parece disposto a mudar sua filosofia.

Os jogadores parecem entender e seguem a cartilha do comandante. "Temos de pensar no nosso papel. Se os outros clubes pensarem em outros campeonatos, nós pensamos no nosso. O Brasileirão é muito importante para nós e estamos muito bem nele. Se não fizermos nosso papel no segundo turno, não vale nada tudo que fizemos até aqui. Se voltarmos mais ou menos, meio moles, os clubes vão encostar de novo", alertou o volante Maycon.

Até mesmo o fato do Corinthians não ter jogado nesta rodada serviu como ingrediente para os rivais apontarem vantagem para o time corintiano. A partida contra a Chapecoense foi adiada porque o clube catarinense foi para o Japão disputar a Copa Suruga.

O zagueiro Balbuena afirmou que sequer chegou a ver os protestos de outros clubes. "Não vi o que eles falaram. Com todo respeito, não ligamos para o que os outros falam. Estamos focados, ainda não ganhamos nada, e vamos seguir essa linha de trabalho. Nós queríamos jogar essa rodada, mas foi por outros motivos além do Corinthians", afirmou o paraguaio.

O líder Corinthians volta a campo para enfrentar o Vitória neste sábado, na Arena Corinthians. Para essa partida, Carille pode contar com as voltas de Marquinhos Gabriel e Jadson.