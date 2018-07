'Corinthians não tem nada de mais', provoca Roger

As declarações do jogador podem ser vistas com certa ironia, principalmente após um episódio ocorrido em 2010. No fim do ano passado, o Corinthians venceu o Cruzeiro em um pênalti polêmico, no momento em que as duas equipes disputavam o título do Campeonato Brasileiro. Na época, ele afirmou que "já estive lá em 2005 (referindo-se à sua passagem pelo clube alvinegro) e sei como as coisas funcionam no Corinthians". As afirmações levaram a uma troca de acusações entre as duas equipes.

Longe da polêmica, o técnico Joel Santana afirmou que "foi jogo de detalhe e nós conseguimos acertar os detalhes". Para ele, a paciência dos jogadores foi fundamental para o resultado positivo. "Uma coisa que você tem que ter dentro do jogo é paciência e hoje (domingo) o Cruzeiro teve paciência, por isso conseguimos vencer".

Joel Santana disse ainda que vencer o Corinthians foi apenas mais um passo da equipe rumo ao topo da tabela e à briga pelo título do Brasileirão. "Não chegamos nem no G-4 ainda. Primeiro temos que ir galgando dentro daquilo que estamos pretendendo. Acho que temos que ter tranquilidade e equilíbrio emocional".