Corinthians não teme novas punições após entrada de torcedores no Pacaembu

SÃO PAULO - Mesmo com a pressão do Corinthians para que eles não entrassem no estádio, quatro torcedores fizeram valer a liminar que garantia a presença deles no Pacaembu e foram os únicos representantes da Fiel nas arquibancadas nesta quarta. Armando José Terreri Rossi Mendonça, Milton Guilherme Rossi Mendonça, Karina Bellinato Mendonça e Rodrigo Adura conseguiram uma decisão favorável do juiz de Direito Antonio Carlos Figueiredo Negreiros, da 7.ª Vara Cível, e assistiram ao confronto contra o Millonarios. Dois outros torcedores – Gerson Mendonça Neto e Maurício Andreanelli Pimenta – alegaram que não compareceriam por motivos pessoais.

"Vivemos em um País democrático. Os advogados do Corinthians não queriam que a gente entrasse por ser uma ordem da Conmebol. Eu até entendo a posição deles, mas resolvi procurar meu direito em assistir ao jogo", explicou Milton, lembrando que o grupo ficou quase uma hora para entrar no Pacaembu.

Armando é advogado e ajudou a entrar com o pedido de liminar. "Sou torcedor, sou consumidor e quero fazer valer o meu direito! Comprei meu ingresso há dois meses." Os quatro torcedores fizeram a renda oficial de R$ 870.

PRECAUÇÃO

Os dirigentes do Corinthians tentaram de todas as formas evitar que os quatro mosqueteiros entrassem no Pacaembu. Segundo Luiz Alberto Bussab, diretor jurídico do Corinthians, a conversa não deu resultado. "Queremos deixar bem claro que não colaboramos com isso, pelo contrário, tentamos impedir de todas as formas que eles entrassem no estádio. Ponderamos e pedimos que não exercessem o direito, pois queríamos obedecer na íntegra o que a Conmebol pediu. Tanto que quem cumpriu a ordem foi a Polícia Militar", defende-se Bussab, lembrando que o próprio delegado da Conmebol se recusou a receber as liminares.

Desde o fim da tarde desta quarta, o policiamento já estava preparado para a chegada dos torcedores. Segundo o tenente Razuk, o documento chegou em sua mão por volta das 17 horas e ele garantiu que todos teriam direito a entrar no estádio. "Não podemos cercear uma decisão judicial", avisou, segurando os papéis.

Bussab revela que inúmeros torcedores deram entrada com ações, mas a maioria não deu resultado e foram negadas. Ele também entende que muitas outras pessoas vão buscar o mesmo caminho para os próximos jogos, mas garante que o Corinthians prefere que isso não aconteça. "Vamos ver nos próximos dias a repercussão disso."

Para Luiz Felipe Santoro, advogado do clube, por exemplo, a entrada dos quatro torcedores no Pacaembu não deve atrapalhar a situação com a Conmebol. "Não acredito em prejuízo, muito menos em benefício com isso. Elas entraram com a liminar baseada no Código de Defesa do Consumidor e não na Justiça Desportiva."

Santoro sabe que para o próximo confronto no Pacaembu, outras liminares aparecerão. "Mesmo que outras pessoas façam isso para o outro jogo, o Corinthians vai manter sua posição: ser contra a entrada dos torcedores."