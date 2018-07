Corinthians não teme perder o ritmo com pausa de 13 dias sem jogos

Líder isolado e campeão invicto do primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, o Corinthians terá 13 dias sem jogar até o duelo contra o Vitória, em 19 de agosto, no Itaquerão. A partida contra a Chapecoense, pela 20ª rodada, foi adiada em função da excursão internacional do time catarinense.

Com isso, o Corinthians terá cinco dias de treinos até o próximo final de semana, quando os jogadores serão dispensados para folgarem. Depois, serão mais seis dias de treinamento. Para Fabio Carille, o objetivo principal da nova agenda é a recuperação física dos atletas.

"Temos de ser bastante inteligentes nessas duas semanas. Vamos nos reunir na segunda de manhã e usar tudo que oferece o CT, ver quem precisa ganhar força. Temos de ser inteligentes, saber a dosagem, não dar treino demais ou de menos. Para isso, vou contar muito com a experiência do Walmir (Cruz, preparador físico), explicou o técnico após a vitória sobre o Sport, por 3 a 1, na noite de sábado.

O zagueiro Balbuena afirma que a pausa não vai quebrar o ritmo do líder. Nos primeiros 19 jogos, o time venceu 14 e empatou outros cinco. Ao todo, são 34 partidas consecutivas sem derrotas, a segunda maior série invicta da história do Corinthians.

"Não temos preocupação. Vão ser bons os dias sem jogos, a gente vem de uma quantidade de jogos muito grande, o pessoal está cansado, alguns sentindo fadiga muscular. Vamos aproveitar esse tempo para descansar, trabalhar e recuperar quem está machucado", disse o zagueiro.