Corinthians não terá Luan e Gustavo Silva contra o Bahia; Varanda é relacionado

O Corinthians não terá seu ataque titular diante do Bahia, neste domingo, em Salvador. Gustavo Silva, liberado após a morte do pai, e Luan, machucado, estão fora da quinta rodada do Brasileirão. O técnico Sylvinho voltou a relacionar o jovem Rodrigo Varanda, fora de alguns jogos por problemas extracampo.

"O Corinthians informa: o meio-campista Luan, com uma tendinite no adutor da coxa direita, está fora da partida contra o Bahia e será desfalque. O atacante Gustavo Silva (Mosquito) segue liberado pela diretoria para resolver assuntos particulares", informou o clube neste sábado.

A ausência de Gustavo Silva já era esperada após a morte de seu pai na madrugada de sexta-feira. Por outro lado, a lesão de Luan pegou muitos de surpresa. O jogador, contudo, já vinha sendo bastante cobrado pelas graças atuações e torcedores o queriam fora do time titular.

Por outro lado, Rodrigo Varanda ganha a primeira chance com Sylvinho após passar um tempo afastado por causa de problemas extracampo. Após fazer alguns jogos como titular no Paulistão, o jogador "sumiu" dos relacionados por indisciplina.

Precisando de vitória, o Corinthians não terá outras duas opções ofensivas em Salvador por lesão. Léo Natel machucou o ombro na derrota para o Red Bull Bragantino e Gabriel Pereira se recupera de problema muscular.

Diante do Bahia, Sylvinho terá o experiente Jô e os meninos Adson, Cauê, Varanda e Vitinho para montar o setor ofensivo. Além da possibilidade de usar Ramiro ou Lucas Piton improvisados na frente. Mateus Vital é titular.

Confira os 23 relacionados por Sylvinho: Cássio, Donelli, Jemerson, Gil, João Victor, Raul Gustavo, Fagner, Bruno Mendez, Fábio Santos, Lucas Piton, Gabriel, Ramiro, Rony, Xavier, Cantillo, Vitinho, Guilherme, Araos, Mateus Vital, Adson, Rodrigo Varanda, Cauê e Jô.