Corinthians não vê Cássio no Grêmio e mira clubes no exterior

A sondagem do Grêmio ao goleiro Cássio não preocupa o Corinthians, que não cogita sequer emprestar seu jogador para outro clube brasileiro. A diretoria, caso houver uma negociação, mira uma transferência para o exterior e lucrar um bom dinheiro. Cássio virou reserva de Walter e estaria insatisfeito com a situação. O problema é que há dois meses ele renovou seu vínculo com o Corinthians até 2019 e agora ganha um dos maiores salários do elenco.

Ainda que Cássio forçasse uma transferência para Porto Alegre, o Corinthians só aceitaria vendê-lo por um valor que dificilmente um time brasileiro pagaria para um jogador da posição e já com 29 anos. Em janeiro, o Besiktas, da Turquia, ofereceu cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 15 milhões) para levar Cássio e o Corinthians não aceitou.

Na época, Cássio já tinha decidido que, por ele, iria jogar na Turquia. Como o negócio não avançou, ele renovou com o Corinthians. Mas a perda da posição para Walter veio logo depois disso. Cássio é visto como boa opção no Grêmio para substituir Marcelo Grohe, que está com a seleção brasileira. Grohe poderia ser negociado e abriria espaço para o retorno do goleiro corintiano ao clube gaúcho. Nesta quarta-feira, Cássio retornou aos treinos do Corinthians normalmente depois de se recuperar de uma amidalite.