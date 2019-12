Corinthians nega interessa na contratação de Cazares

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, negou que o clube tenha interesse na contratação no meio-campo equatoriano Cazares, do Atlético-MG. “Posso garantir que Cazares não interessa e não vira ao Corinthians”, afirmou Alves após a derrota do time no Independência.

Cazares foi o destaque do Atlético-MG na vitória por 2 a 1, sobre o Corinthians, neste domingo. O equatoriano marcou o primeiro gol e sofreu o pênalti, convertido pelo lateral Fábio Santos.

Após o confronto, Cazares desmentiu o dirigente corintiano e disse que o clube paulista sempre teve interesse na sua contratação. “Desde que cheguei no Atlético o Corinthians sempre me quis. Vou terminar o ano bem e tranquilo”, disse Cazares.

Apesar da negativa do diretor Duílio Monteiro Alves, o técnico interino Dyego Coelho rasgou elogiou à atuação e qualidade técnico do jogador. “Cazares desequilibra. Eu me preocupo com meu time para atacar. A gente se preocupa com esses jogadores diferentes, dobra a marcação, tira espaço, mas quando o jogador é diferente não tem como”, elogiou Coelho.