Corinthians nega interesse em contratar técnico Roger Machado

A diretoria do Corinthians nega o interesse na contratação do técnico Roger Machado, que pediu demissão do Grêmio, para uma eventual substituição de Cristóvão Borges. Nesta quinta-feira, centenas de torcedores usaram as redes sociais para pedir a troca após a saída do gremista e o empate diante do Coritiba que tirou o Corinthians do G4.

"(Cristóvão) Vem fazendo um bom trabalho. Vemos que o time vem rendendo. As vitórias batem na trave, mas tem bom compromisso em campo. Confiamos nele. (Cristóvão) chegou no meio do campeonato, não fez pré-temporada. Se tivéssemos problema com ele, não seria nosso treinador", disse o diretor adjunto de futebol, Eduardo Ferreira, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, nesta quinta-feira.

O diretor negou qualquer contato com o ex-gremista. "Não vou falar sobre o Roger. Ele está livre agora, é um treinador de nome forte, mas garanto a vocês que não existe nada", afirmou.

Neste sábado, o Corinthians enfrenta o líder Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A diferença entre os dois clubes é de sete pontos (48 a 41). Para o diretor, o clube ainda tem chances de brigar pelo título e o fato de o adversário estar no liderança acirra ainda mais a rivalidade. "Podemos baixar a diferença para quatro pontos neste sábado", afirmou.

Os dois rivais vão se enfrentar na próxima rodada do Brasileirão. Corinthians e Palmeiras entrarão em campo no sábado, no Itaquerão, pela 26ª rodada.