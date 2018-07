Corinthians nega que ainda esteja interessado na vinda de Montillo

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians negou, mais uma vez, que ainda existe alguma chance de o meia Montillo defender o clube neste momento. A notícia de que a situação mudou, e o Cruzeiro teria decidido vender seu principal atleta, fez com que o diretor adjunto de futebol Duílio Monteiro Alves se pronunciasse em entrevista no CT nesta sexta-feira.

"Vim aqui para esclarecer algumas coisas. A gente viu algumas notícias dizendo que voltamos a negociar com o Cruzeiro. Não existe. Foi colocado até que Mario Gobbi (novo presidente) vetou antes da eleição", disse. "Fizemos contato com Cruzeiro em janeiro. A proposta não foi aceita, e depois disso não houve mais negócio."

Em entrevista à Agência Estado, o diretor de comunicação do Cruzeiro, Guilherme Mendes também negou que o clube mineiro tivesse mudado de ideia. "Não vamos negociar o Montillo, e não houve essa coisa de que aceitamos uma proposta menor, de R$ 24 milhões, mais o Vítor Júnior", garantiu.

O assunto Montillo voltou à pauta após a notícia de que o Cruzeiro teria procurado o time paulista querendo vender o jogador. "Não procuramos", declarou Mendes. "E nem queremos vender o Montillo, o presidente não quer", completou.

Pelo lado do Corinthians, Duílio Monteiro Alves afirmou que a chegada de Douglas, contratado junto ao Grêmio, também fez com que a diretoria encerrasse a busca por outro meia. "Essa novela (Montillo) está encerrada", afirma.