Corinthians negocia a contratação do lateral Cicinho, ex-Santos

O Corinthians negocia a contratação do lateral-direito Cicinho, ex-Santos, Ponte Preta e que está atualmente no Ludogorets, da Bulgária. Cicinho seria contratado por empréstimo para ser o reserva imediato de Fagner passando à frente de Léo Príncipe, que ainda não convenceu a comissão técnica. O técnico Fábio Carille recomendou um jogador mais experiente para a posição - Cicinho tem 28 anos.

O ex-santista deve chegar por empréstimo, mas a equipe búlgara, atual campeã nacional, espera alguma compensação financeira. O Corinthians espera contar com o jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe estreia no sábado, diante da Chapecoense, no Itaquerão. O plano B, caso o time não consiga fechar com Cicinho, é Samuel Santos, que fez bom Campeonato Paulista pelo Botafogo.

O Corinthians considera o setor carente de opções desde a época de Tite. Nos últimos anos, o time tentou Gilberto, hoje no Vasco, e Léo, do Atlético-PR, mas não obteve resultado. Em 2017, a situação se agravou com as constantes convocações de Fagner para a seleção brasileira.