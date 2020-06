Corinthians negocia a contratação do lateral Marcinho, do Botafogo

Dirigentes do Corinthians e Botafogo irão se reunir, na próxima sexta-feira, para tratarem a negociação do lateral-direito Marcinho, de 24 anos. De acordo com o pai do jogador, Sérgio Lemos, havia a expectativa para a chegada de uma proposta do exterior, mas ela não se confirmou e com isso, o atleta deve permanecer no futebol brasileiro.

De acordo com a Fox Sports, uma reunião nesta sexta pode selar o acordo. Havia também diálogos com o Internacional, iniciados no início do ano, mas as conversa não evoluiu. Marcinho já deixou claro que não pretende renovar seu contrato com o Botafogo.

Seu vínculo com o clube se encerra no final desta temporada. Para não correr o risco de perdê-lo de graça, os dirigentes do alvinegro carioca buscam fechar as negociações antes de julho, já que seria possível o lateral assinar um pré-contrato a partir daquele mês.

Especula-se que o Botafogo permaneça com metade dos direitos econômicos de Marcinho e, assim, o Corinthians não teria que pagar qualquer quantia aos cariocas. Em 2019, Marcinho participou de 42 jogos sob os mantos da estrela solitária e chegou a ser convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Nigéria.