Corinthians negocia o empréstimo de lateral para clube português

O Corinthians espera acertar nos próximos dias o empréstimo do lateral-direito Léo Príncipe para o Vitória de Setúbal, de Portugal, por uma temporada. Os clubes acertam alguns detalhes para sacramentar o negócio nos próximos dias. A diretoria corintiana se mostra interessada no negócio, mas quer se proteger no negócio.

A informação foi divulgada pelo globoesporte.com e confirmada pelo Estado com pessoas ligadas ao jogador e ao Corinthians. A ideia da diretoria é estender o vínculo do contrato para evitar que ele possa deixar o clube de graça ou por um valor baixo no futuro.

O empréstimo seria até o meio do ano que vem. Assim, Léo Príncipe, que tem 21 anos, voltaria tendo apenas seis meses de contrato para cumprir e poderia sair de graça. Outro ponto que ainda precisa de acerto é o valor fixado para compra por parte dos portugueses.

Apesar das pendências, o Corinthians e o jogador estão confiantes em um acerto. Léo Príncipe chegou a ser aproveitado pelo técnico Fábio Carille no ano passado, mas perdeu espaço nessa temporada. O treinador decidiu apostar em Mantuan como substituto imediato de Fagner. Osmar Loss assumiu o comando da equipe e voltou a relacioná-lo para os jogos, mas ainda não o utilizou.